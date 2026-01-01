Hinweise auf Gewaltverbrechen: Polizei entdeckt männliche Leiche in Wohnhaus

Sankt Augustin - In einem Mehrfamilienhaus in Sankt Augustin ist am Silvesterabend eine Leiche entdeckt worden. Laut Polizei gibt es Hinweise auf ein Tötungsdelikt .

Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Sankt Augustin fanden Einsatzkräfte am späten Mittwochabend eine männliche Leiche. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Bonner Sicherheitsbehörde und die Staatsanwaltschaft Bonn in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, war bei der Leitstelle der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises gegen 18.10 Uhr ein Notruf eingegangen.

Dieser führte die Einsatzkräfte anschließend zu einem mehrstöckigen Wohngebäude auf dem Pappelweg im Stadtbezirk Niederpleis.

Bei der darauffolgenden Durchsuchung der genannten Unterkunft entdeckten die eingesetzten Polizeibeamten dann die Leiche eines Mannes, der den Angaben zufolge zunächst nicht identifiziert werden konnte.

Da Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen, übernahm eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Jürgen Hülder in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Florian Geßler die weiteren Ermittlungen.