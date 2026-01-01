Hinweise auf Gewaltverbrechen: Polizei entdeckt männliche Leiche in Wohnhaus
Sankt Augustin - In einem Mehrfamilienhaus in Sankt Augustin ist am Silvesterabend eine Leiche entdeckt worden. Laut Polizei gibt es Hinweise auf ein Tötungsdelikt.
Wie die Bonner Sicherheitsbehörde und die Staatsanwaltschaft Bonn in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, war bei der Leitstelle der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises gegen 18.10 Uhr ein Notruf eingegangen.
Dieser führte die Einsatzkräfte anschließend zu einem mehrstöckigen Wohngebäude auf dem Pappelweg im Stadtbezirk Niederpleis.
Bei der darauffolgenden Durchsuchung der genannten Unterkunft entdeckten die eingesetzten Polizeibeamten dann die Leiche eines Mannes, der den Angaben zufolge zunächst nicht identifiziert werden konnte.
Da Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen, übernahm eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Jürgen Hülder in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Florian Geßler die weiteren Ermittlungen.
Polizei sucht Zeugen
Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch völlig unklar. Spezialisten sicherten mehrere Stunden lang mögliche Spuren am Einsatzort.
Gesucht werden außerdem Zeugen, die sachdienliche Angaben zu verdächtigen Beobachtungen am und rund um den Tatort geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa