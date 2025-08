06.08.2025 20:50 Anwohner blicken in Wohnung und entdecken verletzte, leblose Person

Leichenfund in Hamburg am Winterhuder Kai: Anwohner entdeckten in einem Wohnhaus einen leblosen und verletzten Mann in einer Wohnung.

Von Jana Steger

Hamburg - Schockierender Fund in der Hansestadt am Winterhuder Kai: Anwohner entdeckten in einem Wohnhaus einen leblosen Mann in einer Wohnung. Alles in Kürze Anwohner entdecken leblosen Mann in Wohnung

Mann hat Verletzungen und ist tot

Polizei alarmiert um 19 Uhr

Kriminalpolizei ermittelt den Tod

Zufahrt zum Winterhuder Kai gesperrt Mehr anzeigen In Hamburg am Winterhuder Kai wurde ein lebloser Mann in einer Wohnung entdeckt. © NEWS5 / Fabian Höfig Am Mittwochabend gegen 19 Uhr sei die Polizei alarmiert worden, so ein Sprecher des polizeilichen Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24. Dabei haben Zeugen einen Mann entdeckt, der nicht nur leblos war, sondern auch Verletzungen aufgewiesen habe. Als die Einsatzkräfte schließlich vor Ort waren, konnten diese tatsächlich nur noch den Tod des Mannes feststellen. Polizeimeldungen Leiche bei Weitefeld gefunden: Ist es der Dreifachmörder aus dem Westerwald? Gerichtsprozesse Sachsen Horror-Prozess in Sachsen: Eltern sollen ihre Kinder für Pornos missbraucht haben Wie es zu dem Vorfall kam und was der Hintergrund des Todesfalls ist, konnte der Sprecher bislang nicht beantworten. Aktuell sei die Kriminalpolizei vor Ort. Die Ermittlungen durch das LKA laufen. Die Zufahrt zum Winterhuder Kai war vorübergehend gesperrt. Um 20.16 Uhr wurde diese Sperrung jedoch wieder aufgehoben, so der Sprecher abschließend.

Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig