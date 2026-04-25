Auf dem Klo: Leiche in Schalke-Stadion gefunden
Gelsenkirchen - Leichenfund in der Gelsenkirchener Veltins-Arena! Ein Mann wurde dort tot aufgefunden.
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, konnte der 65-Jährige am Donnerstagvormittag nur noch leblos aufgefunden werden. Ein Fremdverschulden liegt nicht vor.
Weitere Infos konnte die Polizei bislang nicht mitteilen. Laut "Bild"-Zeitung soll eine Reinigungskraft den Toten auf der Herrentoilette entdeckt haben.
Der Mann soll am Mittwoch eine Veranstaltung im Medienzentrum der Arena (Spielstätte des FC Schalke) besucht haben. Warum seine Leiche erst Stunden später gefunden wurde, sei unklar.
Ein Sprecher des Zweitligisten zur "Bild": "Der FC Schalke 04 reagierte am Donnerstag mit großer Bestürzung auf die Nachricht, dass eine verstorbene Person in einem Waschraum der VELTINS-Arena aufgefunden wurde. Den Hinterbliebenen drückt Schalke 04 sein tiefes Mitgefühl aus."
Titelfoto: Karsten Rabas/Brauerei C. & A. VELTINS GmbH & Co. KG/obs