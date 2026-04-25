Auf dem Klo: Leiche in Schalke-Stadion gefunden

Gelsenkirchen - Leichenfund in der Gelsenkirchener Veltins-Arena! Ein Mann wurde dort tot aufgefunden.

In der Gelsenkirchener Veltins-Arena wurde am Donnerstag eine männliche Leiche gefunden. © Karsten Rabas/Brauerei C. & A. VELTINS GmbH & Co. KG/obs

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, konnte der 65-Jährige am Donnerstagvormittag nur noch leblos aufgefunden werden. Ein Fremdverschulden liegt nicht vor.

Weitere Infos konnte die Polizei bislang nicht mitteilen. Laut "Bild"-Zeitung soll eine Reinigungskraft den Toten auf der Herrentoilette entdeckt haben.

Der Mann soll am Mittwoch eine Veranstaltung im Medienzentrum der Arena (Spielstätte des FC Schalke) besucht haben. Warum seine Leiche erst Stunden später gefunden wurde, sei unklar.