Leiche im Wald entdeckt: Vermisster Senior nach fast drei Jahren identifiziert

Burghausen - Bereits am 5. März wurde die Leiche eines Mannes in einem Wald im Landkreis Altötting von einer unbekannten Person entdeckt. Der Tote galt jahrelang als vermisst .

Die Leiche des Mannes wurde in einem Wald entdeckt. (Symbolfoto) © Bernd Wüstneck/dpa

Rechtsmediziner hätten nun herausgefunden, dass es sich bei dem Toten um den seit dem 21. Juni 2022 vermissten 77-Jährigen aus Burghausen handelt, teilte das Polizeipräsidium Oberbayer-Süd mit.

Wie die Polizei 2022 mitteilte, verließ der demenzkranke Senior gegen 13 Uhr zu Fuß sein Zuhause und galt seither als vermisst.

Nach seinem Verschwinden waren in der Region zahlreiche Einsatzkräfte an der Suchaktion beteiligt. Der 77-Jährige konnte allerdings nirgends entdeckt werden.