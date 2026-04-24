Gruseliger Fund am Betonwerk: Polizei löst alten Vermisstenfall

Waren/Kargow – Gewissheit nach fast 14 Jahren: Der Fund von Skelettteilen im März dieses Jahres nahe einem ehemaligen Betonwerk in Kargow bei Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ) ist aufgeklärt.

In diesem kleinen Waldstück wurden menschliche Skelettteile entdeckt. © Bernd Wüstneck/dpa

Nach Angaben der Polizei vom Freitag handelt es sich höchstwahrscheinlich um die Überreste eines seit dem 9. Juni 2012 vermissten Mannes.

Das hätten rechtsmedizinische Untersuchungen und die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben. Auch die Auffindesituation lasse darauf schließen, hieß es.

Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen den Angaben zufolge nicht vor.