Gefesselter Toter (†37) in Wohnung gefunden: Polizei schnappt drei Verdächtige bei Paris!

Von Maximilian Hölzel

Schmelz - In der beschaulichen Gemeinde Schmelz-Primsweiler im Saarland kam es am Samstagvormittag zu einem dramatischen Vorfall, bei dem eine Vermieterin einen toten Mann (†37) in einer Wohnung entdeckte. Was zuvor geschah, ist indes noch äußerst rätselhaft. Jetzt nahm die Polizei drei Tatverdächtige im Großraum Paris fest.

In einer Wohnung in der saarländischen Gemeinde Schmelz-Primsweiler entdeckte eine Vermieterin am Samstagvormittag einen toten Mann (†37). Die genauen Umstände sind noch unklar. (Symbolfoto) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa Laut einem neuen Polizeibericht konnten in besagtem Tötungsdelikt nach intensiven Ermittlungen und mehreren Wohnungsdurchsuchungen am Sonntagmorgen drei Personen in der Nähe von Paris festgenommen werden, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat stehen. Ob es sich bei den drei Männern im Alter von 36, 38 und 42 Jahren, die von französischen Polizeikräften in Gewahrsam genommenen wurden, um die gesuchten Täter handelt, wird derzeit noch eingehend geprüft. Wie die "Saarbrücker Zeitung" zuvor berichtete, hatte eine Frau die Leiche eines 37-jährigen Mannes am gestrigen Samstag gegen 11 Uhr in der ersten Etage einer Mietwohnung gefunden. Dies bestätigte auch der entsprechende Polizeibericht. Polizeimeldungen DDR-Kult-Mopeds geklaut: Zwei Simson aus Garage verschwunden Der Tote, der aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg (Südhessen) stammt, lag zu diesem Zeitpunkt auf dem Bauch und war Medienberichten zufolge mit Kabelbindern gefesselt. Demnach wurde die Wohnung an Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma vermietet, die für den Glasfaserausbau in der Region zuständig sind. Seit Herbst des vergangenen Jahres lebten hier drei Männer zusammen, die nun im Zentrum eines mysteriösen Kriminalfalls stehen.

Am Tatort in Schmelz-Primsweiler werden auch am Sonntag Beweismittel gesichert

Der Verstorbene, laut Informationen der Zeitung angeblich der Vorgesetzte der Gruppe, scheint das Opfer eines eskalierten Streits geworden zu sein. Ein Mitbewohner berichtete von einer Auseinandersetzung am Freitagabend, die sich um ausstehende Zahlungen gedreht haben soll. Währenddessen ist ein dritter Mann, der mutmaßlich ebenfalls in Verbindung mit dem Verbrechen steht, auf der Flucht. Ob er einer der drei Festgenommen ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat einen Großeinsatz gestartet, um den flüchtigen Verdächtigen zu finden und die genauen Umstände des schockierenden Todesfalls zu ermitteln. Weitere Untersuchungen laufen am Sonntagmorgen auch am Tatort noch auf Hochtouren, wie die SZ von einer Sprecherin der polizeilichen Führungs- und Lagezentrale in Saarbrücken erfuhr.