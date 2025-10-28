Entdecktes Skelett auf verlassenem Grundstück in Bernau gibt Rätsel auf

Bernau bei Berlin - Nach dem Fund einer Leiche auf einem verlassenen Grundstück in Bernau bei Berlin ermittelt die Mordkommission der Polizei .

Die Umstände des Todes sind für die Polizei noch völlig unbekannt. (Symbolbild) © 123rf/Udo Herrmann

Ein Mann habe die sterblichen Überreste am frühen Montagabend gegen 17.30 Uhr in der Rüdnitzer Straße entdeckt, teilte die Polizei mit.

Die Beamten hätten vor Ort bestätigt, dass es sich dabei um ein Skelett handele.

Wie in solchen Fällen üblich ermittelt nun die Mordkommission.

Das bedeute aber nicht, dass der Polizei Hinweise auf einen gewaltsamen Tod vorliegen, sagte ein Sprecher.