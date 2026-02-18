Leiche aus Göttinger Kiessee geborgen: Gericht ordnet Obduktion an

Göttingen - Am Dienstag wurde im Göttinger Kiessee ( Niedersachsen ) eine tote Frau geborgen. Die Todesumstände sind bisher noch ungeklärt.

Das Amtsgericht Göttingen hat eine Obduktion der Frauenleiche (†80) angeordnet. (Archivfoto) © Swen Pförtner/dpa

Den leblosen Körper hatte eine Spaziergängerin im Bereich des Nordufers im Wasser treiben sehen. Daraufhin alarmierte sie die Feuerwehr und die Polizei.

Bisher ist bekannt, dass es sich bei dem Leichnam um eine 80-jährige Seniorin aus Göttingen handeln muss, teilte die Polizeiinspektion mit.

Eine konkrete Todesursache konnte bisher noch nicht ermittelt werden.

Am Mittwoch hat die Staatsanwaltschaft Göttingen eine Obduktion des Frauenkörpers beantragt. Dadurch soll nun geklärt werden, wie die Frau verstorben ist.