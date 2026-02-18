Schock beim Spielen: Kinder finden Frauenleiche in Bach

Oberharmersbach - Grausiger Vorfall im Ortenaukreis: Zwei Kinder entdeckten am Dienstagnachmittag eine leblose Person in einem Bach in Oberharmersbach.

Am Fundort kam es zum Großaufgebot der Einsatzkräfte. (Symbolfoto) © David Young/dpa

Gegen 16 Uhr wurde die Leiche im Waldhäuser Bach gefunden, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Kinder verständigten umgehend ihre Angehörigen, welche die Einsatzkräfte alarmierten.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst konnten kurz darauf nur noch den Leichnam der Frau aus dem Wasser bergen. "In einem von ihr mitgeführten Rucksack konnten Ausweisdokumente einer 61-jährigen Frau aufgefunden werden, welche der weiblichen Leiche zugeordnet werden können", so die Beamten.

Die Kriminalpolizei hat gemeinsam mit Kriminaltechnikern die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Nach derzeitigem Stand gibt es laut Polizei keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung oder ein Verbrechen.