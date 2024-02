02.02.2024 13:19 Erneuter Leichenfund in der Wupper: Gibt es einen Zusammenhang zum letzten Fall?

Nur wenige Wochen nach dem Leichenfund in der Wupper wurde am heutigen Freitagvormittag erneut ein lebloser Körper in dem Fluss entdeckt.

Von Florian Fischer

Solingen - Nur wenige Wochen nach dem Leichenfund in der Wupper wurde am heutigen Freitagvormittag erneut ein lebloser Körper in dem Fluss entdeckt. In der Wupper bei Solingen wurde ein Leichnam entdeckt. © Tim Oelbermann Demnach wurde die Polizei gegen 10.25 Uhr alarmiert, dass Zeugen einen menschlichen Leichnam in der Wupper entdeckt hätten. Zahlreiche Beamte und Feuerwehrleute eilten zum Flussufer, um die Person noch retten zu können, jedoch vergeblich. Die Feuerwehr konnte den Leichnam dann aus dem Fluss ziehen. "Man kann davon ausgehen, dass der Leichnam dort schon länger trieb", erklärte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24. Bereits Ende des vergangenen Jahres hatten Einsatzkräfte in Solingen eine männliche Leiche aus der Wupper geborgen. Zwischen dem Fundort des Leichnams im Dezember und dem heutigen Ort liegen nur wenige Meter Entfernung. "Derzeit schließen wir einen Zusammenhang aber aus, da es nicht offensichtlich ist", so der Sprecher weiter. Geschlecht und Identität konnten bisher aufgrund des Zustandes des Leichnams nicht ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei hat nun mit der Ermittlungsarbeit begonnen.

