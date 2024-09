17.09.2024 12:45 5.763 Explosion zerstört Ex-Rocker-Club: Leiche entdeckt

Alpen - Nach der Explosion eines früheren Rocker-Vereinsheims in Alpen am Niederrhein ist in den Trümmern des Hauses eine Leiche entdeckt worden. Der frühere Rocker-Club liegt komplett in Trümmern. © Arnulf Stoffel/dpa Ob es sich dabei um den 51 Jahre alten Hausbewohner handele, müsse eine Obduktion klären, sagte ein Polizeisprecher. Beamte hatten den Mann vor der Explosion noch in dem Haus gesehen, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude wurde bei der Detonation am Sonntagabend komplett zerstört. Die Polizei wurde laut Mitteilung am Sonntagabend zu dem Haus gerufen, weil es Hinweise auf Suizidabsichten des Mannes gegeben habe. Da die Absichten und eine mögliche Bewaffnung des Mannes unklar waren, hätten Polizeikräfte das Haus weiträumig umstellt. Schlägerei Massenschlägerei auf Kirmes eskaliert, dann fällt ein Schuss! Bevor angeforderte Spezialeinsatzkräfte vor Ort eintrafen, sei es aber zu der Explosion mit anschließendem Vollbrand des Gebäudes gekommen. Die Ursache der Explosion und die Hintergründe des Falls waren zunächst weiter unklar. Brandermittler durchsuchten die Trümmer des Hauses, sagte ein Polizeisprecher. Das Gebäude im Kreis Wesel wurde früher von den "Freeway Riders Rheinberg" genutzt, danach war es ein Wohnhaus. Hinweise auf einen Anschlag auf das Haus gebe es bisher nicht, so die Polizei. Nur wenige Stunden nach der Explosion in Alpen ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in der Kölner Innenstadt. Hierbei wurde ein 53-Jähriger schwer verletzt. Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide. Da sich der Vorfall jedoch in einem öffentlichen Vereinshaus zugetragen hat, hat sich die Redaktion dazu entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

