Kinderschänder schreibt Fantasien im Knast nieder: Sechs Monate auf Bewährung

Chemnitz - Sie galten als Sachsens schlimmste Eltern: Andreas S. (46) vergewaltigte vielfach die kleine Tochter seiner damaligen Partnerin - Heike H. (52) filmte die Gräueltaten. Im Knast verfasste Andreas einen sechsseitigen Brief, in dem er schlimmste Missbrauchsfantasien an seinem Opfer zu Papier brachte. Am Donnerstag lief der Berufungsprozess.