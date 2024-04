23.04.2024 10:30 7.502 Tote Frau in Wohnung gefunden! War es Mord?

Am gestrigen Montag wurde in einer Wohnung in Freital eine Leiche entdeckt. Die Polizei ermittelt wegen Mordes.

Von Malte Kurtz

Freital - Am gestrigen Montag wurde in einer Wohnung in Freital eine Leiche entdeckt. Die Polizei ermittelt wegen Totschlags. Die Polizei bei der Spurensuche am Tatort in Freital. © Roland Halkasch Gegen 14.20 Uhr wurde die 48-Jährige tot in ihrer Wohnung aufgefunden, teilte die Polizeidirektion Dresden am Dienstagvormittag mit. Ebenfalls in der Wohnung befand sich ein 51-jähriger Mann, der schwere Verletzungen erlitten hatte. Während er im Krankenhaus behandelt wird, gilt er als tatverdächtig. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen Totschlags. Polizeimeldungen Mann geht zum Bezahlen in Tankstelle, doch draußen warten Handschellen auf ihn Die Einsatzkräfte haben den Tatort im Kirschweg abgesperrt und eine Spurensicherung durchgeführt. Auch erste Personen aus dem Umfeld wurden befragt. Angaben zum Tathergang oder zum Motiv kann die Polizei aus "ermittlungstaktischen Gründen" derzeit nicht machen.

