Leiche im Scharmützelsee entdeckt: Polizei äußert traurigen Verdacht

Der Mann (†63) fuhr vor seinem Verschwinden mit dem Boot auf den Scharmützelsee hinaus. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa

Es handele es sich nach derzeitigem Erkenntnisstand um einen seit dem 8. April verschwundenen 63-Jährigen, teilte die Polizei Brandenburg mit.

Am vergangenen Samstag hatte ein Zeuge einen leblos im See treibenden Mann auf Höhe des Cecilienparks entdeckt. Wasserschutzpolizisten zogen den Körper daraufhin an Land. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können.

Die Polizei geht derzeit von einem tödlichen Unfall aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor, hieß es. Ein Tötungsdelikt könne demnach ausgeschlossen werden.

Zuvor war der 63-Jährige auf den See hinausgefahren. Kurz nach seinem Verschwinden wurde sein Boot ohne ihn entdeckt.