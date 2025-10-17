Fußballmannschaft gedenkt Fabian (†8): Sein Trikot konnte er nie tragen

Güstrow - Nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian haben Spieler seiner Fußballmannschaft des Jungen gedacht. Sein erstes Spiel wäre am Mittwoch gewesen.

Am vergangenen Mittwoch hätte Fabian (†8) sein erstes Fußballspiel gehabt. © Bernd Wüstneck/dpa

Die Ü35-Fußballspieler des ETSV Güstrow hielten bei einem Auswärtsspiel in einer Schweigeminute inne, wie der Präsident des Vereins, Jan Boralewski, sagte.

Die Spieler versammelten sich am Mittelkreis und hielten ein Trikot des Achtjährigen in den Händen.

Fabian hätte am vergangenen Mittwoch sein erstes Spiel für den Verein machen sollen, in dem er seit ein paar Wochen am Training teilgenommen hatte. "Die Stimmung war bedrückt", sagte Boralewski nach dem Spiel.