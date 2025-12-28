Kinderleiche in der Donau entdeckt: Bleibt der Junge für immer namenlos?

Ingolstadt/Großmehring - Ein totes Kind, Plastikfolie, ein Pflasterstein: Der Fall eines mutmaßlich bei einem Gewaltverbrechen getöteten Jungen beschäftigt die Kripo in Ingolstadt auch nach mehr als dreieinhalb Jahren.

Ein digitales Fahndungsplakat brachte nicht den entscheidenden Hinweis. © Peter Kneffel/dpa

"Wir sprechen nicht von einem Cold Case. Weil cold wäre er nur dann, wenn alle Ermittlungsspuren abgearbeitet sind", sagt Polizeisprecher Andreas Aichele.

Der schreckliche Fall des toten Vorschulkindes war im Frühjahr 2022 bekannt geworden. Ein Kanufahrer hatte damals den in Plastik verpackten Körper des Buben bei Großmehring östlich von Ingolstadt aus der Donau gezogen. Das tote Kind war mit einem Pflasterstein im Fluss versenkt worden.

Der Leichnam war vermutlich zwischen den Staustufen Ingolstadt und Vohburg ins Wasser geworfen worden und dann wochenlang in der Donau getrieben.

Die Kriminalpolizei betrieb einen großen Aufwand, um den Fall zu klären. Die Beamten suchten den Fluss ab, verteilten Flugblätter, überprüften Vermisstenfälle aus dem In- und Ausland und ließen das wahrscheinliche Gesicht des fünf bis sechs Jahre alten Jungen von einer spezialisierten Gerichtsmedizinerin rekonstruieren.