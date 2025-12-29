Knochen-Fund in Waldstück: Tote ist vermisste Frau
Peine - Anfang Dezember wurden in einem Wald in Südniedersachsen menschliche Knochen entdeckt. Jetzt liegen die Obduktionsergebnisse vor.
Nach einer umfangreichen rechtsmedizinischen Untersuchung ist nun klar, dass die Knochen die menschlichen Überreste einer 60 Jahre alten Frau sind.
Wie die Polizeiinspektion Peine mitteilte, wurde die Dame im Oktober 2024 als vermisst gemeldet.
Die Obduktion gab keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Genauere Angaben zur Todesursache konnten nicht gemacht werden.
Am 5. Dezember hatte ein Jäger in einem schwer zugänglichen Waldstück bei Peine (Niedersachsen) die Knochen entdeckt.
Der Jäger rief die Polizei und die Einsatzkräfte sicherten den Fund. Lange war unklar, um wen es sich bei dem Leichnam handelte und wie derjenige ums Leben kam.
