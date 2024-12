Grausiger Fund auf Marktplatz: Zeuge findet Leiche - Mordkommission ermittelt!

Nettetal - Ein Zeuge hat am Freitag eine grausige Entdeckung im Kreis Viersen gemacht und sofort Alarm geschlagen.

Die Polizei sperrte den Fundort der Leiche am Freitag weiträumig ab. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Nach Polizeiangaben war der Passant am Morgen am Marktplatz in Kaldenkirchen/Nettetal auf eine tote Person gestoßen, die im Bereich der dortigen Schutzhütte gelegen hatte.

Die alarmierten Beamten rückten daraufhin umgehend an, sperrten den Fundort weiträumig ab und richteten eine Mordkommission ein, die die weiteren Ermittlungen übernahm.

Ein Verbrechen könne gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden, schilderte ein Sprecher der Mönchengladbacher Polizei.