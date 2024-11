Grausiger Fund! Polizei entdeckt bei Einsatz totes Baby in Garten

Gnutz - Bei einem Einsatz im nordöstlich von Neumünster gelegenen Gnutz haben Polizisten in der Nacht ein totes Kind entdeckt.

In der Nacht war gegen 0.15 Uhr ein Notruf bei der Polizei eingegangen. Er stammte aus dem familiären Umfeld der Mutter, wie Bieler sagte. Daraufhin suchten Einsatzkräfte den Hof in dem kleinen Ort im Kreis Rendsburg-Eckernförde auf.

Vor Abschluss der rechtsmedizinischen Untersuchung gebe die Staatsanwaltschaft keine weiteren Auskünfte, sagte Bieler. Das Obduktionsergebnis werde voraussichtlich erst am Donnerstag erwartet.

"Derzeit wird der Leichnam des Kindes in der Rechtsmedizin obduziert", sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Angaben der Polizei hat es in dem Fall nach dem Fund keine Festnahmen gegeben. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte sperrten den Fundort vor Ort mit Flatterband ab. Auf dem Hof waren am Nachmittag Polizeifahrzeuge zu sehen.

Wie die "Landeszeitung" auf ihrer Internetseite berichtete, handelt es sich um ein sechs Monate altes Kind. Ein Polizeisprecher bestätigte zunächst lediglich, dass eine "Baby/Kinderleiche" gefunden worden sei.

Erstmeldung. 13.39 Uhr, aktualisiert um 15.21 Uhr.