Raubüberfall auf Juwelier in Chemnitzer Innenstadt hat Nachspiel

Chemnitz - Die Tat schockierte Chemnitz: Ein Trio überfiel am helllichten Tag im März einen Juwelierladen in der Börnichsgasse . Vor dem Amtsgericht steht seit Dienstag Serhii K. (55) - er soll vor dem Laden Schmiere gestanden haben. Während der Angeklagte die Tat bestreitet, ist der Inhaber vom Überfall gezeichnet.

Serhii K. (55) sitzt in Untersuchungshaft. © Harry Härtel/Haertelpress

Wie traumatisierend ein Überfall auf einen Juwelierladen sein kann, wird an Mohannad Seddik (45) deutlich.

Als ein Trio am 18. März seinen Laden stürmte, wurde er gefesselt an Händen und Füßen, zudem geschlagen, als er nicht gleich den Tresor aufbekam. "Ich kann nicht schlafen", erzählte er auf TAG24-Nachfrage. Zudem schaue der Familienvater beim Gehen immer hinter sich, ob ihm jemand auflauere.

Als Zeuge sagte Mohannad am Dienstag vor Gericht aus - er will den Angeklagten Serhii K. auf Anhieb wiedererkannt haben. Unter Tränen gab Mohannad an, dass der in der Ukraine geborene Serhii bereits vor dem Überfall fünf- bis sechsmal in seinem Laden gewesen sei.

Das Trio erbeutete in dem Laden Schmuck im Wert von circa 50.000 Euro.

"Der Angeklagte positionierte sich währenddessen vor dem Juweliergeschäft und sicherte den Ort ab, indem er das Umfeld beobachtete", so Staatsanwalt Nicolas Hildebrandt (32). Das Trio soll nach dem Überfall in einen Transporter gestiegen sein, der auf dem Getreidemarkt mit einem Fahrer und Beifahrer wartete.