Grusel-Fund im Norden: Leiche von 59-jähriger Frau aus dem Wasser gezogen

11.04.2024

Von Bastian Küsel

Lütjensee - Schrecklicher Fund im Norden: Am gestrigen Mittwoch entdeckten Passanten eine weibliche Leiche in einem Bach in Lütjensee (Schleswig-Holstein). In Lütjensee entdeckten Passanten am gestrigen Mittwoch eine leblose Person in einem Bach. Die Frau konnte nur noch tot geborgen werden. (Symbolfoto) © picture alliance/Philipp Schulze/dpa Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, meldeten sich die Zeugen gegen 18 Uhr über den Notruf. Bei einer Radtour hatten sie im Wasserüberlauf des Stenzerbachs einen verdächtigen Gegenstand im Wasser entdeckt. Vor Ort stellten die alarmierten Beamten fest, dass es sich um einen leblosen Körper handelte. Die Person konnte durch die Feuerwehr nur noch tot geborgen werden. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Toten um eine 59-jährige Frau aus Trittau handelt. Polizeimeldungen Männer greifen Polizisten an und verletzen sie, Zeugen feiern die Aktion! Zum jetzigen Zeitpunkt liegen laut den Ermittlern keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Die Hintergründe des Todesfalls sind noch unklar, die Polizei hat Ermittlungen dazu aufgenommen.

