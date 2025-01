17.01.2025 17:20 Grusel-Fund: Toter neben Drogenhilfe-Einrichtung entdeckt

Am heutigen Freitag wurde neben einer Drogenhilfe-Einrichtung in Hamburg die Leiche eines Mannes entdeckt. Er starb offenbar an der Kälte.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Schauriger Fund in Hamburg: Am heutigen Freitag wurde neben einer Drogenhilfe-Einrichtung in der Hansestadt die Leiche eines Mannes entdeckt. In einem Zelt neben einer Drogenhilfe-Einrichtung in Hamburg wurde am heutigen Freitag die Leiche eines Mannes gefunden. © Lenthe-Medien/Reimer Wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurden die Beamten um 11.42 Uhr zunächst über eine vermeintliche Auseinandersetzung in der Schwarzenbergstraße (Harburg) informiert. Vor Ort stellte sich allerdings heraus, dass niemand aneinandergeraten war, sondern Anwesende versucht hatten, einen leblosen Mann zu reanimieren - jedoch ohne Erfolg. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Toten um einen Obdachlosen, der in einem Zelt neben der Drogenhilfe-Einrichtung übernachtet hatte. Da es keine Anzeichen einer Fremdeinwirkung gab, vermuten die Ermittler, dass der Mann an der nächtlichen Kälte verstorben ist.

