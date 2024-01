Klärwerk-Mitarbeiter entdeckt Leiche: Ist es der vermisste 47-Jährige?

Kiel - Am frühen Mittwochmorgen hat ein Mitarbeiter des Klärwerks Trappenkamp auf dem umzäunten Gelände in der Gemeinde Daldorf ( Schleswig-Holstein ) eine Leiche entdeckt.

Die Polizei hatte zuvor ein Foto des Vermissten veröffentlicht. Noch steht das Obduktionsergebnis aber aus.

Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sich bei dem Toten um einen seit vergangenen Jahres vermissten 47-Jährigen handeln, hieß es weiter.

Nach dem Mann aus Trappenkamp wurde seit Juli 2023 mit öffentlichen Aufrufen und ausgehängten Plakaten im Stadtgebiet gesucht. Auch die Mordkommission hatte bereits ihre Ermittlungen aufgenommen.

Die Identifizierungsmaßnahmen des gefundenen Leichnams seien allerdings noch nicht abgeschlossen. Auch eine rechtsmedizinische Untersuchung stehe noch aus, so die Polizei weiter. "Wir ermitteln da noch in alle Richtungen", so ein Sprecher am Donnerstag. Der Tote sei nicht verscharrt oder versteckt gewesen oder habe in der Kläranlage gelegen.

Zu möglichen Todesumständen wurde bislang noch keine Angabe gemacht. Auch dazu, wie lange der Tote schon auf dem Gelände gelegen haben könnte, wollte die Polizei sich aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht äußern. Mit einem Obduktionsergebnis rechnen die Beamten frühestens am Freitag.