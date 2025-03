31.03.2025 09:42 Leblose Person in der Elbe entdeckt: Bergung läuft

In Hamburg wurde am Montagmorgen eine leblose Person in der Elbe entdeckt. Der Fundort liegt im Hansahafen am Kamerunkai.

Von Carola Große-Wilde Hamburg - Leichenfund in Hamburg: Im Hansahafen am Kamerunkai ist am Montagmorgen eine leblose Person in der Elbe entdeckt worden. Die Polizei sperrte den Bereich auf der Elbe zeitweise ab. © Oliver Wunder/TAG24 Die Feuerwehr ist mit zwei Booten und rund 25 Einsatzkräften vor Ort. Voraussichtlich werden auch Taucher eingesetzt, um den Leichnam zu bergen, sagte ein Sprecher. Weitere Angaben zu dem Vorfall konnte der Sprecher zunächst nicht machen.

Titelfoto: Oliver Wunder/TAG24