02.08.2025 12:10 Schrecklicher Fund in der Elbe: Leiche geborgen

Am Rissener Ufer wurde eine Leiche aus der Elbe geborgen. Ein Passant machte am Samstagmorgen die traurige Entdeckung in Hamburg.

Von Tobias Bruns

Hamburg - Am Rissener Ufer wurde eine Leiche aus der Elbe geborgen. Ein Passant machte am Samstagmorgen die traurige Entdeckung in Hamburg. Alles in Kürze Leiche in der Elbe bei Hamburg entdeckt

Passant meldet Fund am Samstagmorgen

Feuerwehr und Taucher geborgen Leiche

Alter und Geschlecht noch unbekannt

Rechtsmedizin untersucht Todesursache Mehr anzeigen Die Leiche wurde um 9.15 Uhr von Tauchern geborgen. © Julian Stratenschulte/dpa Um kurz vor 8 Uhr meldete sich ein Mann bei der Feuerwehr, als er eine Person etwa acht Meter vom Ufer entfernt mit dem Kopf unter der Wasseroberfläche in der Elbe treiben sah. In der Hoffnung, die Person noch retten zu können, habe man alles ausgelöst, teilte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 mit. Doch zu retten gab es nichts mehr. Polizeimeldungen Nach Stink-Attacke in Einkaufsmarkt: Polizei schnappt mutmaßliche Täter Mord Ehepaar vor den Augen ihrer Kinder ermordet: Polizei schnappt Täter beim Friseur Um 9.15 Uhr haben speziell ausgebildete Taucher die Leiche geborgen. Alter und Geschlecht seien derzeit noch unbekannt. Zur Klärung der Identität und der Todesursache übergab die Polizei die Leiche an das Institut für Rechtsmedizin.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa