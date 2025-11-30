Lebloser Hamburger auf der Straße: Polizei geht von Tötungsdelikt aus
Seevetal - In der niedersächsischen Gemeinde Seevetal ist am Samstagabend einen schwer verletzter Mann auf der Straße liegend entdeckt worden, der noch vor Ort verstarb.
Versuche, den Mann in der Nacht wiederzubeleben blieben erfolglos, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge von einem Tötungsdelikt aus. Der Mann sei durch die Einwirkung von Gewalt gestorben.
Zeugen fanden den Mann gegen 23.25 Uhr auf der Glüsinger Straße und wählten den Notruf, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei ist den Angaben zufolge mit zahlreichen Einsatzkräften in der Gemeinde südlich von Hamburg (Kreis Harburg) im Einsatz.
Die Einsatzkräfte sperrten den Funort ab und errichteten Sichtschutzwände. Zudem suchen die Beamten mit Polizeihunden die Umgebung ab.
Die Identität des Mannes war zunächst unklar. Im Laufe der Nacht konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 31-jährigen Mann aus Hamburg handelt. Unklar ist, ob der Tatort auch auf der Straße ist oder anderswo liegt. Zu der Art der Verletzungen und einer möglichen Tatwaffe machte die Polizei zunächst keine Angaben.
