Lebloser Hamburger auf der Straße: Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Seevetal - In der niedersächsischen Gemeinde Seevetal ist am Samstagabend einen schwer verletzter Mann auf der Straße liegend entdeckt worden, der noch vor Ort verstarb.

Am späten Samstagabend wurde ein lebloser Mann auf einer Straße in der Gemeinde Seevetal gefunden. © Lenthe-Medien/Reimer

Versuche, den Mann in der Nacht wiederzubeleben blieben erfolglos, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge von einem Tötungsdelikt aus. Der Mann sei durch die Einwirkung von Gewalt gestorben.

Zeugen fanden den Mann gegen 23.25 Uhr auf der Glüsinger Straße und wählten den Notruf, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei ist den Angaben zufolge mit zahlreichen Einsatzkräften in der Gemeinde südlich von Hamburg (Kreis Harburg) im Einsatz.

Die Einsatzkräfte sperrten den Funort ab und errichteten Sichtschutzwände. Zudem suchen die Beamten mit Polizeihunden die Umgebung ab.