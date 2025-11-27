Leiche aus Forstenrieder Park bei München identifiziert: Todesursache steht fest

München - Ein Spaziergänger fand im Forstenrieder Park bei Neuried die Leiche einer 34 Jahre alten Münchnerin. Jetzt steht die Todesursache der Frau fest.

Nach dem Leichenfund bei München ermittelte die Polizei eine Woche lang auf Hochtouren. © Sven Hoppe/dpa

Die Leiche wurde am 2. November in dem großen Waldgebiet südwestlich von München gefunden. Die Identität der Frau blieb lange ungeklärt, Ermittler baten mit einem Foto um Mithilfe - insgesamt 180 Hinweise gingen bei der Polizei ein.

Nachdem die Identität der 34-Jährigen geklärt wurde, konnte am Donnerstag die Todesursache ermittelt werden. Wie die Polizei berichtete, ergab die Obduktion eine Überdosis Drogen, an der die Frau gestorben war.

Laut Polizei nahm die Frau bei einem 50 Jahre alten Bekannten aus der Nähe von Neuried Kokain zu sich, brach kurz darauf zusammen und verstarb wenig später.

Der Bekannte soll weder einen Notruf abgesetzt noch Beamte alarmiert haben - aus Angst vor möglichen Konsequenzen. Anschließend brachte er die 34-Jährige in den Forstenrieder Park, wo sie später von einem Spaziergänger entdeckt wurde.