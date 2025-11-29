Seit Mittwoch vermisst: 49-Jähriger leblos gefunden

Schwäbisch Gmünd - Ein seit Mittwoch vermisster Mann ist am Samstagmorgen bei Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) in Baden-Württemberg leblos aufgefunden worden.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Der 48-Jährige sei seit Mittwochmorgen vermisst worden, teilte die Polizei mit.

Bisherigen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.