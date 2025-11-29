Seit Mittwoch vermisst: 49-Jähriger leblos gefunden
Von Lea Sophie Gräf
Schwäbisch Gmünd - Ein seit Mittwoch vermisster Mann ist am Samstagmorgen bei Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) in Baden-Württemberg leblos aufgefunden worden.
Der 48-Jährige sei seit Mittwochmorgen vermisst worden, teilte die Polizei mit.
Bisherigen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.
Genaue Umstände waren am Samstag vorerst allerdings noch unklar. Die Polizei bittet mögliche Zeugen daher um sachdienliche Hinweise.
