Seit Mittwoch vermisst: 49-Jähriger leblos gefunden

Ein vermisster Mann ist am Samstagmorgen bei Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) leblos aufgefunden worden.

Von Lea Sophie Gräf

Schwäbisch Gmünd - Ein seit Mittwoch vermisster Mann ist am Samstagmorgen bei Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) in Baden-Württemberg leblos aufgefunden worden.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolbild)  © Bernd Weißbrod/dpa

Der 48-Jährige sei seit Mittwochmorgen vermisst worden, teilte die Polizei mit.

Bisherigen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Genaue Umstände waren am Samstag vorerst allerdings noch unklar. Die Polizei bittet mögliche Zeugen daher um sachdienliche Hinweise.

