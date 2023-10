19.10.2023 05:59 Leiche in Norwegen gefunden: Deutscher soll Freundin getötet haben!

Schrecklicher Fund in Norwegen! An einem See in der Gemeinde Tynset entdeckten Polizisten eine Leiche, wie am gestrigen Mittwoch bekannt wurde.

Von Maximilian Schiffhorst

Münster/Tynset - Schrecklicher Fund in Norwegen! An einem See in der Gemeinde Tynset, gut 300 Kilometer nördlich von Oslo, entdeckten Polizisten eine Leiche, wie am gestrigen Mittwoch bekannt wurde. Ein Tatverdächtiger sitzt mittlerweile hinter Gitter. An einem norwegischen See wurde die Leiche einer 24-Jährigen gefunden. (Symbolfoto) © 123RF/cookelma Nach Angaben der Polizeidirektion Münster kehrte eine 24-Jährige - wohnhaft im Kreis Steinfurt - nach ihrer Urlaubsreise nicht nach Hause zurück. Gemeinsam mit ihrem beschuldigten Freund (29) soll sie ab dem 27. September 2023 im Wohnmobil durch Norwegen und Dänemark gereist sein. Bis Ende September hätte sie Kontakt zu ihrer Familie gehabt. Anschließende Chat-Nachrichten seien jedoch unbeantwortet geblieben. Auch anderweitige Lebenszeichen hätte es nicht mehr gegeben. Gerichtsprozesse Sachsen Sechs Kilo Crystal vertickt! Prozess gegen Sachsen-Dealer Auf der Arbeit erschien die Frau nach Ende des Urlaubs ebenfalls nicht, weshalb sich die Angehörigen an den Freund der 24-Jährigen wandten. Er kehrte am 5. Oktober nach Deutschland zurück. Durchsuchung der Räumlichkeiten des mutmaßlichen Täters Polizisten durchsuchten die Räumlichkeiten des Beschuldigten. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo Gegenüber ihrer Familie gab der Deutsche an, sich nach einem Streit in Schweden von ihr getrennt zu haben. Sie sei daraufhin aus dem Wohnmobil gegangen und anschließend nicht wiedergekommen. Infolge der Schilderungen informierten die Angehörigen am 10. Oktober die Polizei und gaben eine Vermissten-Anzeige auf. Eine sofort eingesetzte Mordkommission stand daraufhin in engem Austausch mit norwegischen Behörden und der Staatsanwaltschaft Münster. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen den 29-Jährigen, der in selbst angemieteten Räumlichkeiten das Handy sowie die Geldbörse der Frau aufbewahrte, wie sich bei Durchsuchungen herausstellte. In einem Tresor fanden die Beamten zudem mehrere Waffen. Gerichtsprozesse Dresden Raub, Überfall und Prügelei: Ist dieser Angeklagte der Schrecken von Dresden? Über seinen Anwalt ließ der am Dienstag festgenommene Beschuldigte erklären, dass die 24-Jährige in Norwegen verstorben sei. Auch den angeblichen Auffindeort des Leichnams gab er zu Protokoll. Jedoch bestritt er, seine Freundin umgebracht zu haben. Laut Polizei konnte an der genannten Örtlichkeit in Norwegen eine Leiche gefunden werden. Diese müsse nun rechtsmedizinisch untersucht werden, um die Identität und die Todesursache feststellen zu können. Eine Richterin am Amtsgericht Münster ordnete Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Totschlags gegen den Tatverdächtigen an.

Titelfoto: 123RF/cookelma