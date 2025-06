09.06.2025 17:19 Toter Mann in der Elbe gefunden: Ist es ein gekenterter Kanufahrer?

Von Christopher Kissmann Zerbst/Anhalt - In der Elbe in Sachsen-Anhalt ist am Montagmorgen nahe der Stadt Zerbst die Leiche eines Mannes gefunden worden. Alles in Kürze Leiche eines Mannes in der Elbe bei Zerbst gefunden

Toter ist wahrscheinlich ein Kanufahrer aus Baden-Württemberg

Mann war 60 Jahre alt und verunglückte nahe Dessau-Roßlau

Polizei hatte am Donnerstag eine Suchaktion gestartet

Ein Mensch ist in Sachsen-Anhalt tot in der Elbe gefunden worden. Handelt es sich um den Mann aus Baden-Württemberg, der vor ein paar Tagen mit dem Kanu gekentert war? (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa Sie wurde gegen 10.15 Uhr nahe dem Zerbster Ortsteil Gödnitz von Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte es einen Hinweis eines Passanten gegeben. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es sich laut Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen am Donnerstag nahe Dessau-Roßlau verunglückten Kanufahrer. Der 60-Jährige kommt den Angaben zufolge aus Baden-Württemberg - woher genau, dazu machte die Polizei keine Angaben. Ein Verfahren zur Ermittlung der Todesursache wurde eingeleitet. Polizei und Feuerwehr hatten am Donnerstag eine größere Suchaktion mit Booten gestartet. Dabei waren auch ein Polizeihubschrauber und eine Drohne zum Einsatz gekommen.

