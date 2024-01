29.01.2024 13:22 Leiche in Thüringen gefunden

Eine zum Teil bereits skelettierte Leiche ist in der Nacht zum Montag in einem leerstehenden Gebäude in Apolda gefunden worden.

Apolda - Eine zum Teil bereits skelettierte Leiche ist in einem leer stehenden Gebäude in Apolda gefunden worden. Die Leiche sei noch nicht identifiziert, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. (Symbolbild) © 123RF/udo72 Die Leiche sei noch nicht identifiziert, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Es würden Vermisstenfälle abgeglichen. Rechtsmediziner und Kriminalpolizei seien mit vor Ort. Unklar sei, ob es sich um eine natürliche Todesursache handle oder ob etwa eine Straftat vorliege. Der Leichnam war in der Nacht zum Montag in dem Gebäude in der Nähe des Bahnhofs entdeckt worden. Polizeimeldungen Notruf vom Spielplatz: Mit Axt und Messer bewaffnete Frau schlägt Kind Das Objekt könnte von Wohnungslosen als Nachtlager benutzt worden sein, so der Polizeisprecher. Zuvor hatte MDR Thüringen über den Fund berichtet.

Titelfoto: 123RF/udo72