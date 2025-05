11.05.2025 11:09 Leiche nach Wohnungsbrand in Cossebaude entdeckt

Nach einem Brand in einer Wohnung in Cossebaude am Sonntagmorgen wurde eine leblose Person entdeckt.

Von Karolin Wiltgrupp

Dresden - Nach einem Brand in einer Wohnung in Cossebaude am Sonntagmorgen wurde eine leblose Person entdeckt. Für den Mann in Cossebaude kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 8 Uhr zu einem Brand in der Erna-Berger-Straße. Dort sei auch eine Leiche gefunden worden. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um einen Mann. Seine Identität steht allerdings noch nicht fest. Vermisste Personen Vermisste Jugendliche aus Dresden-Gorbitz wieder da Wie die Person starb, ist noch unklar.

Die Polizei ermittelt zu den Todesumständen. Im Laufe des Sonntags werden Brandursachenermittler zum Einsatz kommen, hieß es.

Titelfoto: Robert Michael/dpa