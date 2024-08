19.08.2024 12:00 Leiche ohne Kopf treibt in einem Kanal in Brandenburg: Polizei rätselt

Ein Mensch ohne Kopf treibt in einem Kanal in Brandenburg an der Havel. Wie der Mann ums Leben kam, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Brandenburg/Havel - Die genaue Todesursache der Leiche ohne Kopf aus Brandenburg an der Havel ist weiter unklar.

Polizei und DLRG sowie Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Leiche zu bergen. © Cevin Dettlaff/dpa Ob der Mann einem Verbrechen zum Opfer fiel oder es sich um einen Unfall handele, sei bisher nicht ermittelt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. "Die Ermittlungen zu den Umständen des Todes dauern an." Die Polizei hat nach eigenen Angaben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Eine Leiche ohne Kopf war am Sonntag in Brandenburg an der Havel im Silokanal gefunden worden. Es handele sich um einen toten Mann, sagte eine Polizeisprecherin. Mord Nach 20 Jahren auf der Flucht: Mordverdächtiger arbeitet als Polizist! Polizei und DLRG sowie Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Leiche zu bergen. Polizisten zogen unter anderem an Land einen Absperrkreis, um Neugierige von der Einsatzstelle fernzuhalten. Kriminaltechniker waren am Einsatzort, wie ein dpa-Reporter schilderte. Am späten Nachmittag war der Einsatz laut Polizei beendet.

Titelfoto: Cevin Dettlaff/dpa