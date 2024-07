19.07.2024 12:39 4.468 Leiche und schwer verletzte Person in Hotelzimmer entdeckt

Leichenfund in Mainz-Neustadt am Freitagmorgen: In einem Hotelzimmer wurden eine tote Person und eine schwer verletzte Person aufgefunden!

Mainz - Schock-Fund in einem Hotelzimmer in Mainz: Am heutigen Freitagmorgen wurden dort eine Leiche sowie ein schwer verletzter Mensch aufgefunden - die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts! Im H2-Hotel in Mainz-Neustadt wurden am Freitagmorgen eine Leiche und eine schwer verletzte Person aufgefunden. © Lando Hass/dpa Der Leichenfund ereignete sich gegen 10 Uhr in H2-Hotel im Mainzer Zollhafen im Ortsbezirk Neustadt, wie das Polizeipräsidium Mainz mitteilte. Demnach war die schwer verletzte Person "reanimationspflichtig". "Weitere Hintergründe zur Tat, zum Tatablauf und zum Motiv können derzeit aufgrund der aktuellen Lage nicht mitgeteilt werden", hieß es zunächst vonseiten der Polizei. Polizeimeldungen Leichenfund im Vogtland: Brachte ein Rentner seine Ehefrau um? Etwas später wurde mitgeteilt, dass die Ermittlungen weiter andauern. Zudem betonte die Polizei, dass Gerüchte über eine angebliche "Amok-Lage" in Mainz jeder Grundlage entbehren würden. "Es bestehen keine Gefahrenaspekte für unbeteiligte Personen im gesamten Stadtgebiet Mainz", betonte ein Sprecher Erstmeldung von 11.20 Uhr, zuletzt aktualisiert um 12.39 Uhr.

Titelfoto: Lando Hass/dpa