Leiche vor Schwanenwerder entdeckt: Wer kennt diesen Toten?

Demnach wurde der Unbekannte laut Polizei am 15. Dezember vergangenen Jahres in der Havel an der Insel Schwanenwerder tot aufgefunden. Identifiziert werden konnte der Verstorbene allerdings bis heute nicht.

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes Berlin in der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten unter der 030/4664912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wendet Euch bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache auf internetwache-polizei-berlin.de.