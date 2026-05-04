Leichenfund am Leipziger Hauptbahnhof
5 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Leipzig - Am Leipziger Hauptbahnhof wurde am Wochenende eine tote Person aufgefunden.
Wie TAG24 von Polizeisprecher Moritz Peters erfuhr, wurden sowohl Bundes- als auch Landespolizei am Samstagnachmittag zu einem verlassenen Gebäude auf die Sachsenseite gerufen.
Dort fanden die Beamten eine tote Person vor. Zu den genauen Umständen und der Todesursache konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.
Laut Peters liegt nach ersten Erkenntnissen aber kein Verdacht auf eine Straftat vor.
Auch die Identität der Person ist aktuell noch ungeklärt und Gegenstand der gegenwärtigen Ermittlungen.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier