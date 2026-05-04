Leichenfund am Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig - Am Leipziger Hauptbahnhof wurde am Wochenende eine tote Person aufgefunden.

Am Samstag musste die Polizei zur Sachsenseite am Bahnhof ausrücken. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie TAG24 von Polizeisprecher Moritz Peters erfuhr, wurden sowohl Bundes- als auch Landespolizei am Samstagnachmittag zu einem verlassenen Gebäude auf die Sachsenseite gerufen.

Dort fanden die Beamten eine tote Person vor. Zu den genauen Umständen und der Todesursache konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.