Schiffsbesatzung zieht toten Mann aus dem Rhein - Identität noch unklar

Köln - Auf Höhe der Kölner Kranhäuser wurde am Montag eine leblose Person aus dem Rhein gezogen.

Auf Höhe der Südbrücke wurde der tote Mann aus dem Rhein geborgen. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

Es handele sich dabei um einen Mann, dessen Identität bislang noch unklar sei. Das bestätigte ein Sprecher Kölner Polizei auf Nachfrage von TAG24.

Demnach sei die Leitstelle gegen 11.30 Uhr über den im Wasser befindlichen Unbekannten informiert worden. Umgehend wurden daraufhin Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst entsandt.

Auch ein Hubschrauber war im Einsatz, um den Rhein im Tiefflug abzusuchen.