Schiffsbesatzung zieht toten Mann aus dem Rhein - Identität noch unklar
44 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Köln - Auf Höhe der Kölner Kranhäuser wurde am Montag eine leblose Person aus dem Rhein gezogen.
Es handele sich dabei um einen Mann, dessen Identität bislang noch unklar sei. Das bestätigte ein Sprecher Kölner Polizei auf Nachfrage von TAG24.
Demnach sei die Leitstelle gegen 11.30 Uhr über den im Wasser befindlichen Unbekannten informiert worden. Umgehend wurden daraufhin Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst entsandt.
Auch ein Hubschrauber war im Einsatz, um den Rhein im Tiefflug abzusuchen.
Gegen 11.45 Uhr wurde der Mann dann auf Höhe der Kölner Südbrücke tot durch eine Schiffsbesatzung aus dem Wasser geborgen.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa