Notfall-Drama auf der Schwäbischen Alb: "Die Höhle ist nicht gefährlich"

Grabenstetten - Nachdem die Leiche eines Mannes nach einem medizinischen Notfall aus der Falkensteiner Höhle auf der Schwäbischen Alb geborgen worden ist, hat der zuständige Bürgermeister die generelle Sicherheit der Höhle betont.

Fahrzeuge der Bergwacht befinden sich vor dem Eingang zur Falkensteiner Höhle, wo der Mann einen medizinischen Notfall erlitt. © Marius Bulling/dpa

"Die Höhle als solche ist nicht gefährlich", sagte der Bürgermeister der Gemeinde Grabenstetten, Patrick Docimo. Auch nach Rücksprache mit dem Notarzt lasse sich nach derzeitigem Stand sagen, der medizinische Notfall habe sich unabhängig von der Höhle ereignet. Der Mann sei nicht gestürzt.

Ein 61-Jähriger war demnach am Freitag mit einer kleinen Gruppe und drei Tour-Guides bereits rund 1300 Meter in die schwer zugängliche Höhle im Kreis Reutlingen geklettert, als er einen medizinischen Notfall erlitt. Alle drei Guides seien ausgebildete Ersthelfer gewesen, sagte Docimo.

Es sei bei dem Mann sofort mit Reanimationsmaßnahmen begonnen worden. Diese seien fortgeführt worden, bis der Notarzt da gewesen sei.

Dieser habe anschließend noch einmal eine halbe Stunde versucht, den Mann zu retten, Zugänge zu legen. "Aber er hat gemeint, da war letzten Endes keine Chance", sagte Docimo.