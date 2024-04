10.04.2024 13:29 Leichenfund im Obdachlosenheim: Mordkommission ermittelt

In einem Obdachlosenheim in Herford wurden am Dienstag zwei Leichen gefunden.

Von Marcus Scholz

Herford - In einem Obdachlosenheim im nordrhein-westfälischen Herford sind am Dienstagnachmittag zwei Leichen gefunden worden. Eine Mordkommission wurde eingerichtet, um den Fall der toten Herforder aufzuklären. (Symbolbild) © 123RF/pureshot Wie die Polizei Bielefeld mitteilte, wurden eine 25 Jahre alte Frau und ein 40-jähriger Mann in einer Unterkunft für Wohnungslose an der Werrestraße entdeckt. Die Herforder sollen in besagtem Obdachlosenheim gewohnt haben. Beide galten zudem als drogenabhängig. Derzeit sei die Todesursache noch unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht, allerdings könne es auch noch nicht ausgeschlossen werden, so die Ermittler. Kriminalbeamte aus Bielefeld und Herford sind mit dem Fall betraut worden. Am Donnerstag sollen beide Leichen obduziert werden, um die Todesursache festzustellen.

