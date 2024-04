21.04.2024 14:04 Leichenfund in Frankfurt: Polizei entdeckt toten Mann in der Nidda

In der Nidda in Frankfurt-Harheim wurde am Samstag eine männliche Wasserleiche geborgen: Die Identität des Toten ist geklärt, doch viele Fragen sind noch offen.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein 43-jähriger Mann wurde tot aus dem Fluss Nidda in Frankfurt-Harheim geborgen. Die Wasserleiche soll obduziert werden, viele Fragen sind noch offen. In der Nidda in Frankfurt-Harheim wurde am Samstag eine Wasserleiche entdeckt - die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Symbolbild) © Montage: 123RF/lcrms, Sebastian Gollnow/dpa, Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Der Fund der Leiche erfolgte am gestrigen Samstag gegen 13.15 Uhr, wie das Polizeipräsidium von Frankfurt am Main am heutigen Sonntag mitteilte. Demnach stellten "Polizeibeamte unter Hinzuziehung des Einsatzhubschraubers ein unbekanntes Objekt im Wasser der Nidda fest, welches sich am Grund des Flusses befand", wie ein Sprecher sagte. Einsatzkräfte der Frankfurter Feuerwehr rückten für die Bergung an. Als deren Ergebnis stand fest: Es handelte sich um einen Leichenfund! Polizeimeldungen Tumult im Regio! Über 20 Rechte bedrängen, beleidigen und bekleben Fahrgäste Die Identität des Toten ist bereits geklärt: Es handelt sich dabei um einen 43 Jahre alten Mann aus dem Stadtteil Harheim im Norden der Mainmetropole. Wasserleiche aus der Nidda in Frankfurt-Harheim geborgen Wie der Polizeisprecher weiter berichtete, suchten die Beamten bereits am Freitag nach dem 43-Jährigen, da ihnen die Meldung vorlag, dass "dieser sich vollständig entkleidet habe und entlang der Nidda laufe". Die Suche endete nun mit der Entdeckung des Leichnams. Dieser solle obduziert werden, um Näheres über die Todesursache zu erfahren. Die Ermittlungen zu dem Fund der Wasserleiche in Frankfurt-Harheim dauern an.

