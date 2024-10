15.10.2024 14:24 2.371 Schrecklicher Fund in Park: Jogger entdeckt Frauenleiche

Schrecklicher Fund in Lindau am Bodensee! Ein Jogger hat am Dienstagmorgen eine Frauenleiche entdeckt.

Von Jan Höfling

Lindau - Schrecklicher Fund in Lindau! Ein Jogger hat am heutigen Dienstagmorgen eine Frauenleiche entdeckt. Die Polizei hat den Auffindeort abgesperrt. © Davor Knappmeyer/EinsatzReport24 Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 6 Uhr in den Morgenstunden gerade im Lindenhofpark unterwegs, als er unterhalb eines Brückenteils die erhängte Tote ausmachte und den Notruf wählte. Die Kriminalpolizei konnte inzwischen die Identität der Frau aufklären, ein Tötungsdelikt allerdings bislang nicht ausschließen. Die genauen Umstände des Todes sind Gegenstand der Ermittlungen. Im Lindenhofpark wird nach weiteren Spuren, die im Zusammenhang mit dem Leichenfund stehen könnten, gesucht. © Davor Knappmeyer/EinsatzReport24 In der Nähe des Fundorts konnte von den Einsatzkräften ein roter Blumenstrauß sichergestellt werden. © Davor Knappmeyer/EinsatzReport24 Diese laufen derzeit demnach weiterhin auf Hochtouren. Die nach dem Fund der Leiche durchgeführte Absuche des Lindenhofparks nach weiteren möglichen Spuren findet durch die Bereitschaftspolizei statt. Der Einsatz dauert an. Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide. Da sich der Vorfall in Lindau allerdings im öffentlichen Raum abgespielt hat, hat sich die Redaktion entsprechende entschieden, diesen dennoch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge jeden Tag der Woche rund um die Uhr Ansprechpartner - natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

