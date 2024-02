Mann kommt abends nicht mehr nach Hause: Nachbar findet Leiche im Wald!

Bad Aussee - Es ist die Horrorvorstellung, die man niemandem wünscht und jetzt doch so eingetreten ist: Weil ihr Mann nicht nach Hause kam, schickte eine verzweifelte Frau ihren Nachbarn auf die Suche. Der fand nur noch die Leiche des Mannes.

Zwei ins Rollen geratene Baumstämme töteten den 67-Jährigen. (Symbolbild) © 123RF/bryljaev

Um 15.30 Uhr am gestrigen Freitag ging der 67 Jahre alte Mann in seinen Wald, um Bäume zu fällen. Die abgeholzten Stämme legte er auf einer schräg abfallenden Wiese ab, wie die Polizei im österreichischen Bundesland Steiermark am heutigen Samstag mitteilte.

Anschließend arbeitete der 67-Jährige wohl an einer Straße unterhalb dieser Wiese und es kam, wie es kommen musste: Zwei Stämme rollten los und erfassten den Österreicher daraufhin am Oberkörper.

Er wurde den ersten Erkenntnissen zufolge sofort tödlich verletzt, erklärte die Polizei.

Weil der Mann schließlich nicht nach Hause zurückkehrte, hat seine Ehefrau den Nachbarn auf die Suche nach ihm geschickt.

Dieser "fand den Verunglückten und verständigte die Einsatzkräfte", so die Polizei weiter.