28.08.2024 14:52 Nach Brand in Kleingarten-Parzelle: Einsatzkräfte entdecken Leiche!

In einer Kleingartenanlage in Salzgitter ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte finden später eine Leiche. Der Fall wirft viele Fragen auf.

Von Sophie Marie Kemnitz

Salzgitter - Am Dienstag wurde in Salzgitter (Niedersachsen) nach einem Feuer in einer Kleingartenanlage eine Leiche gefunden. Warum sich die Person in der brennenden Laube befand, ist noch unklar. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Derzeit sei die Identität der verstorbenen Person noch nicht bekannt, so die Polizei am Mittwoch. Ebenfalls sei unklar, wie genau es zu dem Brand gekommen ist. Die Ermittlungen zur Ursache wurden bereits aufgenommen. Nach Angaben der Polizei soll das Feuer in der Laube einer Parzelle des Kleingartenvereins Thiele ausgebrochen sein. Unklar sei zudem, warum sich zum Zeitpunkt des Brandes eine Person dort aufgehalten hat. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig habe die weiteren Ermittlungen übernommen.

