Nach Leichenfund im Neckar: Polizei sucht Gruppe von Fußgängern

Wenige Tage nach dem Fund der Leiche war nach Angaben der Polizei ein 37-jähriger Iraner festgenommen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Die Tote war im Neckar bei Nürtingen südöstlich von Stuttgart gefunden worden. Laut Obduktion starb die 66-Jährige eines gewaltsamen Todes. Sie hatte in der Nähe des Fundortes gewohnt.

Die Gruppe soll in der Nacht zum 20. Oktober zu Fuß Richtung Neckar gelaufen sein. Dort sei um etwa 0.30 Uhr auch ein Mercedes mit auffälliger, aggressiver Fahrweise unterwegs gewesen sein, der den Fußgängern eventuell aufgefallen sein könnte.

Konkret suchen sie eine Gruppe Menschen, die in der Tatnacht im Bereich der Neckarsteige in Nürtingen (Kreis Esslingen) unterwegs war und wichtige Hinweise liefern könnte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilten.

In seinem Zimmer in einer Flüchtlingsunterkunft in Oberboihingen sicherten die Ermittler Spuren. Der Tatverdächtige und die Tote sollen sich gekannt haben, weil die Frau Sprachunterricht für Geflüchtete gab.

Zeugen werden gebeten, sich unter dem Hinweistelefon 0711/3990660 zu melden.