Tote Frau treibt in Neckar: Handelt es sich um ein Verbrechen?

Ein Fußgänger machte am Sonntagnachmittag eine schreckliche Entdeckung am Neckar in Nürtingen (Region Stuttgart).

Nürtingen - Ein Fußgänger machte am Sonntagnachmittag eine schreckliche Entdeckung im Neckar in Nürtingen (Region Stuttgart). Die Polizei hat Ermittlungen zur Todesursache der Frau eingeleitet. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Die Polizei wurde gegen 17.30 Uhr verständigt. Auf Höhe der Neckarstraße trieb eine Leiche im Wasser.

Es handelt sich um eine Frau. Die Identität ist aktuell allerdings noch unklar, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen am Montagnachmittag mitteilte.

Auch die Todesursache wird noch ermittelt. Eine Fremdeinwirkung wird demnach nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Esslingen übernommen. Im Zuge dessen soll der Leichnam noch am Dienstag obduziert werden.

