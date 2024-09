Nach Leichenfund in Parkhaus: Mann war bei Brand von Auto noch am Leben

Buchholz - Es bleibt mysteriös! Anfang September hatte die Feuerwehr bei Löscharbeiten in einem Parkhaus in Buchholz in der Nordheide eine männliche Leiche entdeckt . Die Obduktion lieferte nun neue Erkenntnisse.

Bei den Löscharbeiten hatten Feuerwehrkräfte eine männliche Leiche entdeckt. © JOTO

Bereits am Tag des Leichenfundes konnte die Polizei feststellen, dass es sich bei dem Mann um einen 29-Jährigen ohne festen Wohnsitz handelte. Er war in den Monaten zuvor an verschiedenen Orten in Niedersachsen im Rahmen von Kontrollen angetroffen worden. Sein Aufenthalt in Buchholz, den er mit dem Tod bezahlte, sei wohl nur zufällig gewesen.

Wie die Polizei am Freitag erklärte, wurden bei der durchgeführten Obduktion keinerlei Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gefunden. Zudem konnte festgestellt werden, dass der Mann Rauchgase eingeatmet hatte und zum Zeitpunkt des Brandes noch am Leben war.

Ermittlungen eines Sachverständigen haben ergeben, dass das Feuer von außen begonnen haben muss. Daher geht die Polizei von fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung aus.

Noch ist unklar, ob der 29-Jährige selbst oder andere Person den Wagen anzündete und ob das Opfer von Beginn vor Ort war.