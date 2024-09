Feuerwehr löscht brennendes Auto: Identität von Leiche geklärt!

Buchholz - Grausiger Fund! Die Feuerwehr war am Freitagmorgen aufgrund eines brennenden Autos in Buchholz in der Nordheide ausgerückt. Bei den Löscharbeiten wurde eine Leiche gefunden.

Bei den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte neben dem Auto eine Leiche. © JOTO

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war um kurz nach 6 Uhr ein brennendes Auto in einem Parkhaus in der Nähe des Bahnhofes entdeckt worden.

Als die Feuerwehr vor Ort eingetroffen war und mit den Löscharbeiten begonnen hatte, hatten die Kameraden neben dem Wagen den leblosen Körper eines Mannes gefunden. An diesem waren deutliche Brandspuren erkennbar.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen. Das Parkhaus ist dafür bis auf Weiteres gesperrt.

Wie ein Sprecher am Mittag mitteilte, ist nun die Identität des Toten geklärt. Dabei handelt es sich um einen 29-Jährigen, der ohne festen Wohnsitz war. In den vergangenen Monaten soll er an verschiedenen Orten in Niedersachsen im Rahmen von Kontrollen angetroffen sein. In Buchholz sei er wohl zufällig gewesen.