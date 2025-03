Nach Leichenfund in Wohnhaus: Obduktion liefert erste Erkenntnis

Edemissen - Nachdem am Freitag die Leiche einer 38-Jährigen im Landkreis Peine gefunden wurde, hielten sich die Ermittler noch bedeckt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Umständen.

Die Ermittlungen nach dem Leichenfund im Kreis Peine laufen weiterhin auf Hochtouren. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Deutsche Presse-Agentur von der Staatsanwaltschaft Hildesheim erfuhr, wurde die tote Frau inzwischen obduziert. Dem Ergebnis zufolge sei nun von einem Tötungsdelikt auszugehen.

Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren, weswegen keine weiteren Details veröffentlicht werden könnten.

Am vergangenen Freitagmorgen wurde in einem Wohnhaus in Edemissen im Landkreis Peine (Niedersachsen) die Leiche der 38-Jährigen entdeckt.

Die Polizei sprach davon, dass die Frau "erhebliche Verletzungen" davongetragen hatte und der hinzugerufene Notarzt nur noch ihren Tod feststellen konnte.