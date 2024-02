17.02.2024 11:20 Gruselige Entdeckung: Leiche treibt im Wasser der Elbe

Am Samstagvormittag ist in Hamburg eine Wasserleiche in der Elbe entdeckt worden. Die Feuerwehr barg die Leiche, deren Identität noch unklar ist.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Grusel-Fund: Am Samstagvormittag ist in Hamburg eine Leiche aus der Elbe gezogen worden. Am Samstagvormittag ist in Hamburg eine Wasserleiche in der Elbe entdeckt worden. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurde die leblose Person gegen 10 Uhr zwischen Fischmarkt und Neumühlen im Wasser treibend entdeckt. Die alarmierte Feuerwehr barg die Leiche aus dem Wasser, anschließend wurde sie in die Rechtsmedizin des UKE gebracht. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, konnte der Sprecher zunächst nicht angeben. Auch die Todesumstände sind aktuell noch nicht klar. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa