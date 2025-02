Brennende Leiche im Wald! Polizei steht vor vielen Rätseln

Mainz/Ober-Olm - Spaziergänger sahen Flammen in einem Wald und alarmierten die Feuerwehr , doch die Brandbekämpfer machten eine grauenvolle Entdeckung: Sie fanden eine brennende Leiche!

In einem Wald bei Ober-Olm wurde eine brennende Leiche gefunden, die Kriminalpolizei ermittelt mit Hochdruck. © 5VISION.NEWS

Der Leichenfund erfolgte am gestrigen Samstagnachmittag in einem Waldstück bei der Gemeinde Ober-Olm südwestlich von Mainz, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.

Die Mainzer Kriminalpolizei habe den Fall übernommen. Fotos vom Fundort des Leichnams zeigen, dass Spezialisten für Spurensicherung die verbrannte Leiche und die Umgebung untersuchten.

Auch ein Polizeihubschrauber sei zum Einsatz gekommen, hieß es.

Aktuell steht die Polizei aber noch vor sehr vielen Rätseln: "Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen ist unklar, ob es zu einem Gewaltverbrechen gekommen ist oder es sich hierbei um einen Suizid handelt", betonte ein Sprecher.

Bislang sei der Leichnam nicht identifiziert. Die Ermittlungen würden mit Hochdruck weitergeführt.

"Mit Ergebnissen aus noch anstehenden Untersuchungen und den weiteren Ermittlungen ist im Laufe der nächsten Woche zu rechnen", hieß es abschließend.